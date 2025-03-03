В Новосибирске построили 12-этажный технохаб для айтишников

Здание возводят в Калининском районе Новосибирска на улице Окружной неподалеку от озера Лесное. Согласно проекту, офисные помещения будут иметь кольцевую планировку. Инспекторы при приемке подтвердили соответствие всех работ и материалов проектной документации. Нарушений не было выявлено.