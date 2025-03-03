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В Новосибирске построили 12-этажный технохаб для айтишников

Здание появилось неподалеку от озера Лесное.

Источник: Госстройнадзор по Новосибирской области

В Новосибирске завершают строительство 12-этажного здания технохаба для работников IT-сферы. Качество работ накануне проверил госстройнадзор по Новосибирской области.

Здание возводят в Калининском районе Новосибирска на улице Окружной неподалеку от озера Лесное. Согласно проекту, офисные помещения будут иметь кольцевую планировку. Инспекторы при приемке подтвердили соответствие всех работ и материалов проектной документации. Нарушений не было выявлено.

Ранее КП-Новосибирск сообщала, что средняя зарплата айтишников в Новосибирской области превысила 134 тысячи. Рост за год — более 17%.