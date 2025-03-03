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В Омске продают недостроенный автоцентр и торговый комплекс на Конева

Аукцион проведут 21 апреля.

Источник: Om1 Омск

В Омске на аукцион выставлены два недостроенных объекта, расположенные на улице Конева, недалеко от торгового центра «Континент». Торги проводит АО «Российский аукционный дом».

Первый объект — здание, которое изначально планировалось под автоцентр. Его строительная готовность составляет 18%, а площадь — 2 806 кв. м. Начальная цена продажи — 65 млн рублей, а минимальный шаг аукциона установлен в 250 тысяч рублей.

Второе здание должно было стать торговым комплексом, но работы завершены лишь на 5%. Его площадь составляет 776 кв. м, а стартовая стоимость лота — 45 млн рублей.

Подать заявку на участие в торгах можно до 21 апреля 2025 года. В этот же день будет проведён аукцион.

строительство