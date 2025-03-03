Охрана здания донского правительства обойдется бюджету в 41 млн рублей

Охрана должна быть вооружена огнестрельным оружием отечественного производства, однако перезаряжать его или проверять на посту — запрещено. Срок контракта истекает в марте 2026 года. До сих пор охраной муниципального объекта занималась Росгвардия, на эти цели в прошлом году потратили 34 млн руб.