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Охрана здания донского правительства обойдется бюджету в 41 млн рублей

На охрану здания правительства Ростовской области и прилегающей территории в 2025 году потратят 41 млн руб. Соответствующая информация содержится на портале госзакупок.

Победитель конкурса предложил цену ниже первоначальной — регион был готов выделитьна эти цели 43 млн руб. В зону ответственности исполнителя войдут четыре здания по ул. Социалистической, 110−112/12а/15, пер. Ворошиловскому 12/85 — 87/13, 12, пркт. Соколова, 15. Будет организовано 13 дежурных постов, четыре из них — круглосуточные.

Охрана должна быть вооружена огнестрельным оружием отечественного производства, однако перезаряжать его или проверять на посту — запрещено. Срок контракта истекает в марте 2026 года. До сих пор охраной муниципального объекта занималась Росгвардия, на эти цели в прошлом году потратили 34 млн руб.