Пермскую фармакадемию уличили в нарушении трудовых прав

Руководство Пермской фармацевтической академии неоднократно нарушало трудовые права одного из работников учреждения. Об этом сообщает Государственная инспекция труда в Пермском крае.
Как оказалось, профессора академии неоднократно привлекали к дисциплинарной ответственности, а также лишали стимулирующих выплат безосновательно.
Это далеко не первое нарушение, допущенное руководством академии. Учитывая этот факт, в адрес учреждения, а также в адрес ректора внесены представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению правонарушения.
Руководство учреждения восстановило права работника и выплатило стимулирующую сумму в размере 60 тысяч рублей профессору.