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Пермскую фармакадемию уличили в нарушении трудовых прав

Одного из профессоров академии безосновательно лишали стимулирующих выплат.

Источник: Комсомольская правда

Руководство Пермской фармацевтической академии неоднократно нарушало трудовые права одного из работников учреждения. Об этом сообщает Государственная инспекция труда в Пермском крае.

Как оказалось, профессора академии неоднократно привлекали к дисциплинарной ответственности, а также лишали стимулирующих выплат безосновательно.

Это далеко не первое нарушение, допущенное руководством академии. Учитывая этот факт, в адрес учреждения, а также в адрес ректора внесены представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению правонарушения.

Руководство учреждения восстановило права работника и выплатило стимулирующую сумму в размере 60 тысяч рублей профессору.