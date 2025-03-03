В Ташкентской области построят крупный мусороперерабатывающий завод

Если проект будет реализован по современным стандартам — это серьёзный шаг вперёд для экологии Узбекистана. Но если завод превратится в источник загрязнения, проблема только усугубится. Теперь остаётся надеяться, что контроль со стороны властей будет строгим, а производство — экологически чистым.