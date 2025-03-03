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В Ташкентской области построят крупный мусороперерабатывающий завод

Vaib.uz (Узбекистан. 3 марта). Китайская компания Beijing China Sciences Runyu Environmental Technology подписала меморандум с хокимиятом Ташкентской области о строительстве крупного мусороперерабатывающего завода в регионе.

Источник: Vaib.Uz

Проект стоимостью 120 миллионов долларов будет реализован в Янгиюле. После запуска предприятие сможет ежедневно утилизировать 800 тонн отходов и одновременно производить электроэнергию.

На втором этапе инвесторы планируют вложить ещё 400 миллионов долларов. Это позволит увеличить мощность переработки отходов до 4 000 тонн в сутки, что станет ключевым решением для мусорной проблемы Ташкента. Также на заводе создадут более 150 рабочих мест.

Но главный вопрос — экология. Никто не хочет очередной «коптилки», которая будет отравлять воздух. Важно, чтобы экологические нормы соблюдались на всех этапах работы завода, иначе жители области получат не решение проблемы, а новый источник загрязнения.

Почему этот завод так важен?

Работы у нового предприятия точно хватит. Только из Ташкента ежедневно вывозится 3 500 тонн отходов. Недавно стало известно, что Ахангаранский полигон, крупнейший в стране, уже практически заполнен и скоро будет закрыт. Для решения проблемы власти построили новый полигон стоимостью 16 миллионов долларов.

Однако просто вывозить мусор на свалку уже недостаточно — переработка отходов и утилизация с минимальным вредом для экологии становятся критически важными задачами.

Что дальше?

Если проект будет реализован по современным стандартам — это серьёзный шаг вперёд для экологии Узбекистана. Но если завод превратится в источник загрязнения, проблема только усугубится. Теперь остаётся надеяться, что контроль со стороны властей будет строгим, а производство — экологически чистым.

экономика
экология