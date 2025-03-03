Для омичей составили график начисления пенсий и социальных выплат в марте

В отделении СФР по Омской области также предупредили омичей о том, что страховая пенсия поступит в меньшей сумме, чем в феврале. Это связано с тем, что в прошлом месяце к ней были доначислены 2,2% — доиндексация за январь. В мартовском размере омичи будут получать страховую пенсию весь год.