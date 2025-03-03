Для омичей составили график начисления пенсий и социальных выплат в марте

В отделении Социального фонда России по Омской области рассказали, когда в марте омичи получат пенсии, детские пособия и другие социальные выплаты.
Единое пособие и пособие за уходу за ребенком для неработающих граждан семьи с детьми получат 3 марта. Деньги будут зачислены на банковский счет.
Ежемесячная выплата из средств материнского капитала будет начислена 5 марта. 7, 14 и 21 марта омичам зачислят пенсии и ряд других социальных выплат.
В отделении СФР по Омской области также предупредили омичей о том, что страховая пенсия поступит в меньшей сумме, чем в феврале. Это связано с тем, что в прошлом месяце к ней были доначислены 2,2% — доиндексация за январь. В мартовском размере омичи будут получать страховую пенсию весь год.