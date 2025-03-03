В Петербурге начали строить ВСМ. Подрядчик — строители Большого Смоленского моста

Договор, по данным «Фонтанки», был подписан еще в прошлом году. Это бьется с информацией о том, что работы в Обухово начались в III квартале 2024-го, а закончатся во II квартале 2028-го. Напомним, открытие ВСМ запланировано к апрелю 2028 года.