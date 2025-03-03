В Петербурге начали строить ВСМ. Подрядчик — строители Большого Смоленского моста

Стройплощадка появилась на 1-м Обуховском проезде рядом с КАД, где явно зачистили полосу отвода железнодорожных путей. Объект, который здесь строится, — двухпутный железнодорожный путепровод.
По данным «Фонтанки», заказчик здесь предсказуемый — дирекция по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта — филиал ОАО «РЖД» (ДКРС — Санкт-Петербург). Генподрядчиком выступает Строительно-монтажный трест «ВСМ» — филиал АО «РЖД-Строй». А подрядчик — АО «Дороги и мосты». Эта компания входит в большой холдинг «Нацпроектстрой» и в данный момент строит Большой Смоленский мост. Она же исполнитель контракта на реконструкцию станции метро «Фрунзенская».
Непосредственный исполнитель работ — крупное московское ООО «ФСК Мостоотряд-47», также входящее в Нацпроектстрой. Генпроектировщик — «Гипротранспуть» — филиал АО «Росжелдорпроект».
Договор, по данным «Фонтанки», был подписан еще в прошлом году. Это бьется с информацией о том, что работы в Обухово начались в III квартале 2024-го, а закончатся во II квартале 2028-го. Напомним, открытие ВСМ запланировано к апрелю 2028 года.
Ранее под транспортно-пересадочный узел «Обухово» начали планировать территорию у одноименной станции метро. Еще раньше стало известно, что для строительства ВСМ снесут Обуховский путепровод и построят новый.