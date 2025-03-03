В Волгоградской области введены обязательные доплаты за наставничество

Согласно новой статье 351.8, наставничество определяется как помощь одного работника другому в освоении профессиональных навыков на рабочем месте. Эта деятельность признается дополнительной работой, за которую полагается плата, и условия выплат должны быть зафиксированы в трудовом договоре или дополнительном соглашении.
Размеры и условия выплат могут определяться коллективными договорами или локальными нормативными актами. В случае отсутствия письменного соглашения работник не обязан выполнять функции наставника, а работодатель не обязан выплачивать вознаграждение. Минимальная сумма может быть установлена на уровне не менее 10% от оклада наставника.
Если работодатель отказывается оплачивать наставничество, работник имеет право обратиться в государственную инспекцию труда, в прокуратуру, в профсоюз (в случае его существования в организации) или даже подать иск в суд.
Отмечается, что, согласно данным hh.ru, в январе — феврале 2025 года упоминание о наставничестве встречается в каждой 10-ой вакансии, особенно в ИТ-компаниях, розничной торговле и телекоммуникационных отраслях.