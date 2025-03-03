В Волгоградской области введены обязательные доплаты за наставничество

Размеры и условия выплат могут определяться коллективными договорами или локальными нормативными актами. В случае отсутствия письменного соглашения работник не обязан выполнять функции наставника, а работодатель не обязан выплачивать вознаграждение. Минимальная сумма может быть установлена на уровне не менее 10% от оклада наставника.