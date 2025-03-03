Полимерные топливные баки — тренд автопрома: как в Татарстане локализовали производство

Собеседник издания также знаком с новой маркой поликарбоната «Казаньоргсинтеза» для производства автомобильных фар. «Мы слышали про их применение, планируем обсуждать возможность их установки с производителями фар при их освоении, в будущем, возможно, мы будем ими укомплектовывать наши автомобили». На той же выставке был размещен стенд тольяттинской компании «Дипо», которая производит полимерные баки из полимерных гранул СИБУРа. До 2022 года поставщиком сырья для «Дипо» выступал немецкий производитель полимеров INEOS Styrolution. «В 2023 году мы при поддержке Минпромторга РФ локализовали в Тольятти производство на основе полиэтилена СИБУРа, — рассказал руководитель отдела продаж компании “Дипо” Михаил Аксенов. — Поставки идут своевременно, качество не уступает INEOS».