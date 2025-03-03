Волгоградцам проиндексируют социальную пенсию

Об этом сообщил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. Такое решение связано с ростом прожиточного минимума пенсионера за прошедший год и направлено на поддержку наиболее уязвимых категорий населения. Индексация затронет около 4,2 миллиона россиян, включая 3,5 миллиона получателей социальных пенсий и 700 тысяч граждан, которые получают государственное пенсионное обеспечение.