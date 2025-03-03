Волгоградцам проиндексируют социальную пенсию

С 1 апреля 2025 года социальные пенсии в Волгограде, как и в другиз регионах России, вырастут на 14,75%.
Об этом сообщил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. Такое решение связано с ростом прожиточного минимума пенсионера за прошедший год и направлено на поддержку наиболее уязвимых категорий населения. Индексация затронет около 4,2 миллиона россиян, включая 3,5 миллиона получателей социальных пенсий и 700 тысяч граждан, которые получают государственное пенсионное обеспечение.
Среди тех, кто получит увеличенные выплаты, — ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, лица, пострадавшие от радиационных и техногенных катастроф, а также другие категории граждан, нуждающиеся в особой поддержке государства.
— Индексация социальных пенций — это важный шаг в обеспечении социальной справедливости и заботы о наших гражданах, — подчеркнул Чаплин. Эта мера особенно важна для тех, кто по разным причинам не смог наработать достаточный трудовой стаж для получения страховой пенсии.
На реализацию этой инициативы в федеральном бюджете на 2025 год предусмотрено около 85 миллиардов рублей.
— Это значительная сумма, которая позволит существенно улучшить материальное положение людей, получающих социальные пенсии и выплаты по государственному пенсионному обеспечению, — добавил депутат.
Кроме того, Чаплин уточнил, что для тех, чья пенсия после индексации всё ещё будет ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе, предусмотрена социальная доплата. Это гарантирует, что все получатели социальных пенсий смогут рассчитывать на минимально необходимый уровень дохода.