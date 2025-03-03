Торговый комплекс за 200 млн рублей продают на юге Волгограда

Двухэтажное здание площадью 2841 кв.м. расположено по адресу: ул. 50 лет октября, 15Б. Помимо торгового комплекса продается и прилегающий к нему земельный участок 0,478 га, на котором расположен паркинг.
Продавец в качестве плюсов выставленного на продажу объекта отмечает удачное расположение, удобный подъезд, наличие лифта в здании, хороший ремонт, наличие вентиляции, индивидуального газового отопления и света. Вода и канализация — центральные.
По соседству с мини-моллом находятся торговый центр «Юбилейный» и два сетевых магазина — «Магнит» и «Пятерочка».