Владимир Путин исключил БСК из перечня стратегических предприятий

АО «БСК» было включено в перечень стратегических предприятий в июне 2021 года в целях развития химической промышленности. Соответствующим указом в собственность Башкирии было передано 38,28% акций крупнейшего производителя кальцинированной соды. России принадлежало 57,4% акций, из них 11,7% достались в доверительное управление «Регфонду», 45,7% — в доверительное управление АО «Росхим». Остальные акции принадлежат миноритариям.