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В Екатеринбург из Китая завезли партию из почти 200 тысяч цветов

Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора 2 марта проконтролировало ввоз 193,8 тыс. срезов цветов из Китайской Народной Республики, сообщили в пресс-службе ведомства.

Источник: Коммерсантъ

В преддверии международного женского дня в город завезли эустомы, розы, хризантемы и тюльпаны. Ввоз был осуществлен в сопровождении фитосанитарного сертификата.

Должностным лицом Россельхознадзора совместно со специалистом Екатеринбургского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» проведен досмотр цветов. Кроме того, был проведен отбор образцов для проведения исследования и экспертизы.

По результатам лабораторных исследований карантинные объекты не обнаружены.

В прошлом году в Свердловскую область в преддверии 8 марта привезли около 233 тонн свежесрезанных цветов из Эквадора, Кении, Колумбии, Израиля, Эфиопии.