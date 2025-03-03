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Лукашенко предложил обновить налоговую систему Беларуси

Лукашенко предложил рискнуть в новой налоговой системе Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил обновить налоговую систему страны, пишет БелТА.

В частности, лидер страны предложил Министерству по налогам и сборам вновь проанализировать белорусское налоговое законодательство, а затем предложить новую систему.

— Вы как опытный человек, поработавший по многим направлениям, предложите какую-то новую разумную систему, — сказал Александр Лукашенко главе МНС Дмитрию Кийко.

При этом президент заметил, что в плане корректировки налогов Беларусь является управляемой страной.

— Может быть, где-то надо и рискнуть — у нас страна управляемая. Но не надо ни за кем гоняться, надо исходить из наших условий, — отметил он.

Также лидер государства назвал в этом плане оптимизацию налоговых льгот очень важной задачей. А еще сказал, какой должна быть налоговая система для бизнеса. И указал, что предпринимателям следует легко разбираться в налогах, а не начинать свой рабочий день с похода в налоговые инспекции.

— А так бывает, — констатировал президент.

И также Лукашенко согласился на новую должность для вице-премьера Петришенко, которого сменил Караник.

Еще белорусский лидер сказал, чтобы никаких кланов в системе здравоохранения не будет.