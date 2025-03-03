Лукашенко предложил обновить налоговую систему Беларуси

Также лидер государства назвал в этом плане оптимизацию налоговых льгот очень важной задачей. А еще сказал, какой должна быть налоговая система для бизнеса. И указал, что предпринимателям следует легко разбираться в налогах, а не начинать свой рабочий день с похода в налоговые инспекции.