Лукашенко предложил обновить налоговую систему Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил обновить налоговую систему страны, пишет БелТА.
В частности, лидер страны предложил Министерству по налогам и сборам вновь проанализировать белорусское налоговое законодательство, а затем предложить новую систему.
— Вы как опытный человек, поработавший по многим направлениям, предложите какую-то новую разумную систему, — сказал Александр Лукашенко главе МНС Дмитрию Кийко.
При этом президент заметил, что в плане корректировки налогов Беларусь является управляемой страной.
— Может быть, где-то надо и рискнуть — у нас страна управляемая. Но не надо ни за кем гоняться, надо исходить из наших условий, — отметил он.
Также лидер государства назвал в этом плане оптимизацию налоговых льгот очень важной задачей. А еще сказал, какой должна быть налоговая система для бизнеса. И указал, что предпринимателям следует легко разбираться в налогах, а не начинать свой рабочий день с похода в налоговые инспекции.
— А так бывает, — констатировал президент.
И также Лукашенко согласился на новую должность для вице-премьера Петришенко, которого сменил Караник.
Еще белорусский лидер сказал, чтобы никаких кланов в системе здравоохранения не будет.