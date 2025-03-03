Нацбанк Казахстана возобновляет покупку долларов для ЕНПФ

В связи с этим банк возобновляет покупку долларов в портфель пенсионных активов ЕНПФ. Планируемый объем приобретения в марте составляет не более 250 млн долларов. Приобретение валюты будет осуществляться в зависимости от рыночной конъюнктуры. Следует отметить, что банк, как доверительный управляющий пенсионными активами ЕНПФ, нацелен на обеспечение сохранности и получение реальной доходности в долгосрочном периоде.