В Таганроге разрабатывают генплан развития города на 20 лет вперед

На данный момент выполняется второй этап проекта, который ведет ООО «Научно-проектная организация “Южный градостроительный центр”. Контракт на разработку плана был заключен в июле прошлого года.
Светлана Камбулова подчеркнула важность соблюдения сроков и учета перспектив развития жилищного строительства, модернизации инфраструктуры и других направлений.
Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в Ростовской области Донской государственный технический университет (ДГТУ) разработает генеральный план для восстановления Пухляковского агротехникума, который недавно перешел под его временное управление на безвозмездной основе.