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В Таганроге разрабатывают генплан развития города на 20 лет вперед

В Таганроге разрабатывают новый генеральный план по развитию города на ближайшие 20 лет, сообщает глава города Светлана Камбулова.

На данный момент выполняется второй этап проекта, который ведет ООО «Научно-проектная организация “Южный градостроительный центр”. Контракт на разработку плана был заключен в июле прошлого года.

Светлана Камбулова подчеркнула важность соблюдения сроков и учета перспектив развития жилищного строительства, модернизации инфраструктуры и других направлений.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в Ростовской области Донской государственный технический университет (ДГТУ) разработает генеральный план для восстановления Пухляковского агротехникума, который недавно перешел под его временное управление на безвозмездной основе.