«БЕЛИТА» обратилась в Верховный суд из-за решения МАРТ

В Верховном суде рассмотрели дело «БЕЛИТА» против МАРТ. Подробности рассказала пресс-служба антимонопольного ведомства.
Изначально, компания «БЕЛИТА» обратилась в МАРТ, требуя признать недобросовестной конкуренцией действия другой фирмы — «АКВАСАН», которая приобрела и использовала исключительные права на товарный знак «Belitsa».
Из-за того, что «АКВАСАН» купила и использовала товарный знак «Belitsa», созвучный с их брендами, в «БЕЛИТЕ» посчитали, что его использование будет вводить покупателей в заблуждение, так как он схож с их уже известными и узнаваемыми обозначениями.
МАРТ провело антимонопольное расследование, но не установило наличие совокупности признаков нарушений антимонопольного законодательства в действиях «АКВАСАН».
В «БЕЛИТЕ» не согласились с выводами МАРТ и подали жалобу в Верховный суд. Судебная инстанция их жалобу оставила без удовлетворения, поддержав законность и обоснованность решения МАРТ.
А еще глава МВД сказал, что 60 тысяч умных камер отслеживают людей, распознают лица и читают номерные знаки.