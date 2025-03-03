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«БЕЛИТА» обратилась в Верховный суд из-за решения МАРТ

«БЕЛИТА» пожаловалась в Верховный суд, не согласившись с решением МАРТ.

Источник: Комсомольская правда

В Верховном суде рассмотрели дело «БЕЛИТА» против МАРТ. Подробности рассказала пресс-служба антимонопольного ведомства.

Изначально, компания «БЕЛИТА» обратилась в МАРТ, требуя признать недобросовестной конкуренцией действия другой фирмы — «АКВАСАН», которая приобрела и использовала исключительные права на товарный знак «Belitsa».

Из-за того, что «АКВАСАН» купила и использовала товарный знак «Belitsa», созвучный с их брендами, в «БЕЛИТЕ» посчитали, что его использование будет вводить покупателей в заблуждение, так как он схож с их уже известными и узнаваемыми обозначениями.

МАРТ провело антимонопольное расследование, но не установило наличие совокупности признаков нарушений антимонопольного законодательства в действиях «АКВАСАН».

В «БЕЛИТЕ» не согласились с выводами МАРТ и подали жалобу в Верховный суд. Судебная инстанция их жалобу оставила без удовлетворения, поддержав законность и обоснованность решения МАРТ.

А еще глава МВД сказал, что 60 тысяч умных камер отслеживают людей, распознают лица и читают номерные знаки.