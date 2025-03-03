Минтруда сказало, как безработным белорусам получить от государства 4924 рубля

Отмечается, что деньги на развитие уже существующего бизнеса деньги не выделяются — это должен быть мини-стартап. Но также субсидия может быть получена и безработными, которые ранее вели свое дело, однако не получали финансовую выплату от государства на старте и завершили деятельность. Но при условии, что с момента закрытия бизнеса прошло не менее года.