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Минтруда сказало, как безработным белорусам получить от государства 4924 рубля

Минтруда сказало о безвозвратном пособии 4924 рубля для безработных белорусов.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, как в Беларуси можно получить 4924 белорусских рубля от государства. О государственной субсидии рассказала представитель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Светлана Стрижакова в эфире «Радио-Минск», сообщает агентство «Минск-Новости».

Так, безработные белорусы вправе получить субсидию в виде единовременного безвозвратного государственного пособия. Его размер с 1 февраля 2025-го равен 11 бюджетам прожиточного минимума в среднем на душу населения, что составляет 4924 белорусских рубля.

Чтобы получить госсубсидию, безработному нужно зарегистрироваться в управлении занятости населения. Потом он получит направление на краткосрочные курсы по основам предпринимательской деятельности, на которых будущий предприниматель будет просчитывать потенциальную прибыль, разбираться с целесообразностью открытия своего дела и составит детальный бизнес-план.

После этих этапов подается заявление о получении субсидии и, если решение будет положительным со стороны органов по труду, занятости и социальной защите населения, деньги будут получены.

— По истечении приблизительно 14 дней с момента его написания деньги будут зачислены на открытый гражданином счет, — констатировала чиновница.

Отмечается, что деньги на развитие уже существующего бизнеса деньги не выделяются — это должен быть мини-стартап. Но также субсидия может быть получена и безработными, которые ранее вели свое дело, однако не получали финансовую выплату от государства на старте и завершили деятельность. Но при условии, что с момента закрытия бизнеса прошло не менее года.

Тем временем «БЕЛИТА» обратилась в Верховный суд из-за решения МАРТ.