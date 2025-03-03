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«Как никогда мы должны экономить». Лукашенко потребовал от Минфина устойчивости бюджетной системы

Лукашенко сказал Минфину Беларуси беречь каждый рубль и экономить «как никогда».

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что Министерству финансов стоит беречь каждый рубль, пишет БелТА.

Так, глава государства потребовал от Минфина обеспечения устойчивости бюджетной системы. И еще он обратил внимание на то, что в Беларуси много тех, кто претендует на бюджетное финансирование.

— Людей, претендующих на бюджетный рубль, у нас достаточно, — заметил он.

При этом Минфину Лукашенко сказал фильтровать всех желающих получить средства из бюджета.

— Министерство финансов должно быть жестким фильтром для таких желающих и инициаторов, — потребовал белорусский лидер.

А резюмируя, сказал о бережливости и экономии.

— Каждый рубль надо беречь. Надо поставить железную задачу — как никогда мы должны экономить в этой пятилетке, — заключил президент.

Еще Александр Лукашенко предложил обновить налоговую систему.

Также Минтруда сказало, как безработным белорусам получить от государства 4924 рубля.