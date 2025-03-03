«Как никогда мы должны экономить». Лукашенко потребовал от Минфина устойчивости бюджетной системы

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что Министерству финансов стоит беречь каждый рубль, пишет БелТА.
Так, глава государства потребовал от Минфина обеспечения устойчивости бюджетной системы. И еще он обратил внимание на то, что в Беларуси много тех, кто претендует на бюджетное финансирование.
— Людей, претендующих на бюджетный рубль, у нас достаточно, — заметил он.
При этом Минфину Лукашенко сказал фильтровать всех желающих получить средства из бюджета.
— Министерство финансов должно быть жестким фильтром для таких желающих и инициаторов, — потребовал белорусский лидер.
А резюмируя, сказал о бережливости и экономии.
— Каждый рубль надо беречь. Надо поставить железную задачу — как никогда мы должны экономить в этой пятилетке, — заключил президент.
Еще Александр Лукашенко предложил обновить налоговую систему.
Также Минтруда сказало, как безработным белорусам получить от государства 4924 рубля.