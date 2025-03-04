Автобусам дают ход

Как уточнили в минтрансе, Пермский край традиционно принимает участие во всех федеральных программах по обновлению пассажирского транспорта. В прошлом году было поставлено 99 автобусов по программе Фонда развития территорий — специальных казначейских кредитов (СКК), 71 — в рамках льготного лизинга Государственной транспортной лизинговой корпорации (ГТЛК), и минтранс продолжает эту работу, уже направлены очередные заявки в ГТЛК. За собственные источники средств и в лизинг покупают автобусы перевозчики на межмуниципальных маршрутах. По льготному лизингу некоторые перевозчики закупили белорусские МАЗы. «Таким образом, у подрядчиков существует несколько инструментов по закупке транспортных средств. В настоящее время контракты на пятилетний срок заключены. Поэтому перевозчики должны подтвердить начало сроков исполнения контрактов либо заявить об отсутствии такой возможности», — подчеркнули в минтрансе края.
Дело в том, что расчеты по стоимости новых контрактов производились с учетом участия в программе льготного лизинга от ГТЛК. Совместная программа ГТЛК и ВЭБ.РФ позволяла на паритетных началах профинансировать лизинговую сделку по приобретению автобусов перевозчиками. Ранее Пермь входила в число регионов, где подобная схема действовала. Однако в этом году действие программы было приостановлено во всех регионах. Соответственно, теперь перевозчикам необходимо искать другие источники средств для покупки новых автобусов. Поэтому на совещании, по данным «Ъ-Прикамье», обсуждалось несколько вариантов решения возникших проблем. Помимо участия в льготных программах, по федеральному законодательству перевозчики имеют право расторгнуть контракт.
В мэрии «Ъ-Прикамье» сообщили, что ни департамент транспорта, ни перевозчики с инициативой о расторжении заключенных контрактов не выходили. «В настоящее время перевозчики находятся в процессе подготовки к началу исполнения контрактов. Если такие предложения поступят, они будут рассмотрены в соответствии с действующим законодательством. В случае если будет принято решение о расторжении контракта — на такой маршрут будет проведена повторная конкурентная закупка в соответствии с требованиями законодательства о закупках», — пояснили в администрации Перми.
Напомним, в 2025 году истекают пятилетние контракты по 27 пермским маршрутам, на которые приходится 62% транспортной работы. Брутто-контракты были заключены по результатам конкурсных процедур в 2020 году. Осенью мэрией были разыграны несколько автобусных маршрутов. Согласно условиям конкурсных процедур, автобусы должны быть не старше 2024 года выпуска, иметь тревожные кнопки для обеспечения безопасности пассажиров и электронные маршрутоуказатели повышенной четкости. Для контроля работы кондиционеров должны быть установлены датчики температуры, которые будут передавать информацию в МКУ «Гортранс». В салоне увеличится количество валидаторов. Автобусы также должны быть оснащены стеклопакетами. Новые контракты предполагают работу на ряде маршрутов автобусов особо большого класса: это сочлененные машины повышенной вместимости, работа которых предполагается на загруженных направлениях.
В результате конкурсных процедур удалось распределить ряд автобусных маршрутов. Больше всего маршрутов досталось МУП «Пермгорэлектротранс», которое будет обслуживать направления № 3, 10, 45, 50, 71, 82, 42, 43. Вторым крупным игроком станет ООО «Ярославская транспортная компания — 2», выигравшее маршруты № 1, 14, 67, 15. Маршруты № 51 и 74 продолжит обслуживать АО «Индустрия транспорта Пермского края» («Интранс ПК», бывшее ПКГУП «Автовокзал»). ООО «Дизель» достались маршруты № 32, 53, 77 и 78, ООО «Сити-бас» — № 4, 40, 47, 59, ООО «АААвто» — № 2, 60 и 80, ООО «Компас» — № 20, 52 и 64.
Стоит отметить, что федеральные перевозчики «РТ-Лайн» и «Автомиг», занимающие сейчас большую часть рынка автобусных перевозок в Перми, отказались от участия в конкурсных процедурах, объяснив это низкими расценками и высокими требованиями к подвижному составу.
Перевозчики, заключившие контракты, заявили «Ъ-Прикамье», что пока не планируют отказываться от их исполнения. Депутат, владелец ООО «Дизель» Эдуард Мирзамухаметов подтвердил, что расценки в новых контрактах были просчитаны с условием льготной программы лизинга. Он подчеркнул, что, несмотря на то что программа отменена, компания рассматривает возможность войти в другую программу льготного финансирования. «Мы сейчас просчитываем варианты», — пояснил он. По словам бизнесмена, контракты начнут действовать только летом, поэтому пока есть время для того, чтобы подготовиться и принять решение о дальнейшей работе. «Пассажирские перевозки — это социально ответственный бизнес, и тут не только бизнес-интересы, но и ответственность перед горожанами. На сегодня мы находимся в переговорном процессе по возможности участия перевозчиков в других вариантах госпрограмм с помощью краевых и городских властей», — добавил господин Мирзамухаметов.
Перевозчик Александр Богданов также отметил, что его транспортная компания уже заплатила банковскую гарантию и купила четыре новых автобуса в рамках новых контрактов. «Может быть, банки пойдут нам навстречу или мэрия пересмотрит условия договоров», — предположил он. По словам господина Богданова, сегодня его автотранспортное предприятие имеет собственную автобазу, штат водителей, что немаловажно для дальнейшей работы на рынке. Поэтому компания надеется и дальше работать на пермских автобусных маршрутах.
Владелец ООО «АААвто» Александр Антипов заявил, что никаких предложений ему не поступало. Перевозчик уточнил, что решает вопрос с финансированием покупки автобусов и планирует летом выйти на свои маршруты.
Директор пермского филиала «Автомига» Игорь Сасунов напоминает, что у предпринимателей есть возможность расторгнуть ранее заключенные контракты. «В условиях отсутствия федеральной поддержки было бы неправильно тратить бюджетные средства города или края на приобретение новой техники», — считает предприниматель. По его словам, логичным было бы продлить текущие контракты до осени. За это время может измениться ситуация с льготными программами или ключевой ставкой. А до этого времени есть законная возможность пролонгировать старые договоры, полагает он. «Ничего критического в этом не вижу», — подчеркнул господин Сасунов. Он отметил, что, в свою очередь, компания «Автомиг» готова продолжить дальнейшее обслуживание своих маршрутов и после истечения текущих контрактов.
Источник, близкий к краевой власти, считает, что надежды перевозчиков о пересмотре условий контракта не имеют под собой реальной почвы. «Большинство готовы выполнять. Если будут новые конкурсы — будет конкурентная процедура», — пояснил он.