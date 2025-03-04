Автобусам дают ход

Перевозчики, заключившие контракты, заявили «Ъ-Прикамье», что пока не планируют отказываться от их исполнения. Депутат, владелец ООО «Дизель» Эдуард Мирзамухаметов подтвердил, что расценки в новых контрактах были просчитаны с условием льготной программы лизинга. Он подчеркнул, что, несмотря на то что программа отменена, компания рассматривает возможность войти в другую программу льготного финансирования. «Мы сейчас просчитываем варианты», — пояснил он. По словам бизнесмена, контракты начнут действовать только летом, поэтому пока есть время для того, чтобы подготовиться и принять решение о дальнейшей работе. «Пассажирские перевозки — это социально ответственный бизнес, и тут не только бизнес-интересы, но и ответственность перед горожанами. На сегодня мы находимся в переговорном процессе по возможности участия перевозчиков в других вариантах госпрограмм с помощью краевых и городских властей», — добавил господин Мирзамухаметов.