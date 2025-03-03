Bloomberg: возможные пошлины США могут стоить ЕС 1,5% ВВП и тысяч рабочих мест

Ранее еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис предупредил, что введение США торговых пошлин на продукцию из Евросоюза раздробит глобальную экономику, что негативно скажется на мировом ВВП. Он может сократиться на 7% в среднесрочной перспективе. Американский президент Дональд Трамп уже ввел новые пошлины на импорт из Китая, Канады и Мексики. Так он пытается перестроить глобальную торговлю в пользу США, пишет «Царьград».