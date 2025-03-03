Bloomberg: возможные пошлины США могут стоить ЕС 1,5% ВВП и тысяч рабочих мест

Экономика Евросоюза больно отреагирует на пошлины США.
Введение Соединенными Штатами пошлин на товары из Европейского союза (ЕС) в размере 25% негативно отразится на 1,5% валового внутреннего продукта (ВВП) объединения. К тому же, в сталелитейной отрасли произойдет сокращение 12 тысяч рабочих мест. К такому выводу пришли эксперты, опрошенные Bloomberg.
«Пошлина в 25% — это не шутка. Bloomberg Economics оценивает, что она может поставить под угрозу 1,5% ВВП ЕС. По данным аналитиков, при негативном сценарии пошлины могут стоить европейской сталелитейной отрасли 12 тысяч рабочих мест, и вынудить автопроизводителей перенести производство в США», — пишет агентство.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЕвросоюз отреагировал на угрозы Трампа о введении пошлин.
Ранее еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис предупредил, что введение США торговых пошлин на продукцию из Евросоюза раздробит глобальную экономику, что негативно скажется на мировом ВВП. Он может сократиться на 7% в среднесрочной перспективе. Американский президент Дональд Трамп уже ввел новые пошлины на импорт из Китая, Канады и Мексики. Так он пытается перестроить глобальную торговлю в пользу США, пишет «Царьград».