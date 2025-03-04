Нацбанк увеличил курс доллара и курс евро на 4 марта

В Национальном банке скорректировали курсы валют на 4 марта 2025 года, вторник. Так, стали выше курс доллара и курс евро, а курс российского рубля несколько снизился.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
На вторник, 4 марта, Национальный банк установил такие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,2223 белорусского рубля, 1 евро — 3,3601 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6008 белорусского рубля.
Относительно курсовых значений, которые были установлены в понедельник, 3 марта, курс доллара и курс евро стали выше, а курс российского рубля снизился. Ощутимее скорректирован курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара стал выше на 0,0189 белрубля, евро потерял 0,0300 белрубля, а курс российского рубля стал ниже на 0,0091 белрубля.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сказал Минфину Беларуси беречь каждый рубль и экономить «как никогда».