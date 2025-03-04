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Нацбанк увеличил курс доллара и курс евро на 4 марта

Нацбанк Беларуси повысил курс доллара и курс евро, но уменьшил курс российского рубля на 4 марта, вторник.

Источник: Комсомольская правда

В Национальном банке скорректировали курсы валют на 4 марта 2025 года, вторник. Так, стали выше курс доллара и курс евро, а курс российского рубля несколько снизился.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

На вторник, 4 марта, Национальный банк установил такие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,2223 белорусского рубля, 1 евро — 3,3601 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6008 белорусского рубля.

Относительно курсовых значений, которые были установлены в понедельник, 3 марта, курс доллара и курс евро стали выше, а курс российского рубля снизился. Ощутимее скорректирован курс европейской валюты.

В денежном выражении курс доллара стал выше на 0,0189 белрубля, евро потерял 0,0300 белрубля, а курс российского рубля стал ниже на 0,0091 белрубля.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сказал Минфину Беларуси беречь каждый рубль и экономить «как никогда».