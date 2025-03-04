Termoelectrica планирует построить новую высокоэффективную ТЭЦ взамен устаревшей

КИШИНЕВ, 3 мар — Sputnik. Варианты развития возможностей производства тепловой и электрической энергии предприятием Termoelectrica обсуждались в ходе презентации масштабного технико-экономического обоснования, окончательный вариант которого был представлен на встречах, организованных с участием представителей энергетических ведомств и Всемирного банка.
Наиболее оптимальным решением в ходе обсуждений было названо строительство новой высокоэффективной теплоэлектроцентрали комбинированного цикла электрической мощностью около 250 МВт и тепловой мощностью около 180 МВт, которая заменит ТЭЦ-1.
Госсекретарь Министерства энергетики Константин Боросан отметил, что используемые сейчас установки практически исчерпали возможности их эксплуатации.
«Необходимо обеспечить новые мощности по производству тепло- и электроэнергии в рамках АО Termoelectrica, и эти решения являются частью стратегии страны по обеспечению энергетической безопасности, а также увеличению внутренних мощностей по производству электроэнергии», — заявил Боросан.
Всего специалистами предложено пять технических решений, каждое из которых включает в себя высокоэффективные технологии когенерации в сочетании с возобновляемыми источниками энергии, производством энергии из отходов, накоплением тепла, использование тепловых насосов и прочее.
Разработка данного технико-экономического обоснования (ТЭО) является частью второго Проекта повышения эффективности системы централизованного теплоснабжения в Молдове (PIESACET-2), финансируемого Всемирным банком. Компания, которая занималась разработкой ТЭО с ассоциацией компаний COLENCO Ltd. (Северная Македония), EKONERG Ltd. (Хорватия) и Urban Technology Alliance (Великобритания), отобранной в ходе международного тендера. Этот проект внедряет правительство Молдовы через Минэнерго и UCIPE при поддержке Всемирного банка. Бенефициаром проекта PIESACET-2 является Termoelectrica.
Разработка является составной частью второго проекта по повышению эффективности системы централизованного теплоснабжения (PIESACET-2), финансируемого Всемирным банком. Компания, заключившая контракт на разработку технико-экономического обоснования (Ассоциация COLENCO Ltd. (Северная Македония), EKONERG Ltd. (Хорватия) и Urban Technology Alliance (Великобритания) была выбрана в ходе проведения международного конкурса, уточнили в Минэнерго.