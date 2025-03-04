Экономист Балынин назвал условие выгодной ипотеки

При каких условиях выгодно брать ипотеку, рассказал aif.ru доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
Экономист обратил внимание на то, что для оформления ипотечного кредита должен быть сформирован первоначальный взнос в размере не менее одной трети от стоимости жилья, а доля планируемого платежа может составлять не более 25% от суммы постоянного заработка.
По словам эксперта тем, кто планирует брать ипотеку, нужно уточнить, могут ли они ее оформить на льготных условиях.
«Льготная ипотека бывает нескольких типов: по региональному расположению (например, сельская или дальневосточная), по социально-демографическим предпосылкам (например, в случае семейной ипотеки), по профессиональной принадлежности (например, IT-ипотека)», — объяснил он.
Как отметил эксперт, в настоящий момент на рыночных условиях ипотеку брать не выгодно, поскольку ставки по ней крайне высокие.
Ранее Балынин объяснил, что возможность устанавливать самозапрет на кредиты не распространяется на ипотеку, автокредиты и выдачу денежных средств по уже выпущенным кредитным картам.