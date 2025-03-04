Пользователи из РФ рассказали о сбое в работе VK

Пользователи соцсети VK проинформировали о сбое, об этом свидетельствуют данные ресурса Downdetector.
Пользователи из РФ пожаловались, что столкнулись с неполадками в работе сайта.
Кроме того, в настоящее время сервис «Сбой.рф» зафиксировал свыше шести тысяч жалоб. По его сведениям, о неполадках рассказали пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, а также ряда регинов.
В частности, со сбоем в работе соцсети столкнулись жители Челябинской и Калининградской областей.
Ранее сообщалось, что россияне пожаловались на сбой в работе TikTok.