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Пользователи из РФ рассказали о сбое в работе VK

Пользователи пожаловались, что столкнулись с неполадками в работе сайта.

Источник: Аргументы и факты

Пользователи соцсети VK проинформировали о сбое, об этом свидетельствуют данные ресурса Downdetector.

Пользователи из РФ пожаловались, что столкнулись с неполадками в работе сайта.

Кроме того, в настоящее время сервис «Сбой.рф» зафиксировал свыше шести тысяч жалоб. По его сведениям, о неполадках рассказали пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, а также ряда регинов.

В частности, со сбоем в работе соцсети столкнулись жители Челябинской и Калининградской областей.

Ранее сообщалось, что россияне пожаловались на сбой в работе TikTok.