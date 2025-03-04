В ряде стран Европы цены на электричество упали ниже нуля: потребители ликуют, энергетики хватаются за голову

Стоимость электроэнергии достигла отрицательных значений в ряде европейских стран. Об этом информирует агентство Bloomberg.
В качестве примера агентство приводит Германию, Нидерланды и Бельгию, где из-за увеличения производства электроэнергии на солнечных электространциях стоимость ее на внутреннем рынке упала до отрицательных величин. В частности, в Германии в какой-то момент этот показатель достиг −17,73 евро за мегаватт/час.
Активное внедрение возобновляемых источников энергии приводит к тому, что предложение превышает спрос, сказано в публикации. При этом автор отмечает, что работающие в сфере солнечной и ветровой энергетики инвесторы обеспокоены снижением своих доходов из-за отрицательных цен, в то время как для потребителей подобные цены становятся положительным аспектом.
Напомним, в 2024 году Россия заняла пятую строчку в рейтинге стран Европы с самой доступной для населения электроэнергией. Лидерами оказались Исландия и Люксембург. Аутсайдерами списка стали Латвия, Чехия, Румыния и Северная Македония.
Ранее сообщалось, что в феврале 2025 года в Прибалтике (Эстония, Латвия и Литва) биржевая стоимость электроэнергии резко выросла и достигла рекордных значений — 230,31 евро за мегаватт-час.
Тем временем в российской Госдуме предсказали серьезные последствия для Эстонии после отключения от международной энергосистемы БРЭЛЛ, вплоть до смены власти в стране.
При этом российские энергетики приняли меры для обеспечения надежности энергетической системы после синхронизации стран Балтии с Европейским союзом.
Также сообщалось, что Белоруссия вошла в тройку лидеров государств Европы по дешевизне электроэнергии для населения. Так, в Министерстве экономики этой страны обратили внимание на развитие возобновляемой энергетики, доля которой в общем объеме производства электроэнергии с 2010-го выросла более чем в 7,5 раза.
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