В ряде стран Европы цены на электричество упали ниже нуля: потребители ликуют, энергетики хватаются за голову

Активное внедрение возобновляемых источников энергии приводит к тому, что предложение превышает спрос, сказано в публикации. При этом автор отмечает, что работающие в сфере солнечной и ветровой энергетики инвесторы обеспокоены снижением своих доходов из-за отрицательных цен, в то время как для потребителей подобные цены становятся положительным аспектом.