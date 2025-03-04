Единая или двойная квитанция? — битвы за мусор в Приморье продолжаются

Ситуация с тендером и возможной заменой агента может быть связана с финансовыми трудностями ПЭО. В прошлом году компания была оштрафована Росприроднадзором на 1,47 млрд рублей за экологический ущерб в районе Горностая. На очистные сооружения, некорректная работа которых привела к штрафу, уже было потрачено около 300 млн рублей. Более того, именно эта схема стала поводом для ареста регионального министра — г-жи Пархоменко.