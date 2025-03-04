Единая или двойная квитанция? — битвы за мусор в Приморье продолжаются

На прошлой неделе антимонопольщики Приморского края отменили закупку КГПУ «Приморский экологический оператор» (ПЭО), касающуюся рассылки квитанций за обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Однако аналогичный тендер уже проводился в 2023 году. Контракт с компанией ООО «Матрикс», заключившей договор на эту услугу, действует до 2025 года и стоит 688,7 млн рублей. Несмотря на это, ПЭО, по-видимому, не выполняет обязательства по оплате услуг «Матрикс», что привело к арбитражному разбирательству.
Ситуация вокруг этой закупки становится все более запутанной. Если бы тендер не отменили, жители Приморья могли бы получить двойные квитанции за обращение с ТКО — от старого и нового распространителя. В отмененной документации тендера были прописаны ограничения, запрещающие ПЭО заключать аналогичные договоры и предусматривающие оплату услуг через счета будущего агента.
Неясно, кого именно ПЭО планировало привлечь в качестве нового агента, но уже сейчас при оплате услуг отопления и электроэнергии приморцы видят в электронных квитанциях информацию о комиссии, взимаемой за оплату услуг, включая ПЭО. Это вызывает вопросы о том, насколько законно и прозрачно происходит процесс взимания платы за ТКО.
Ситуация с тендером и возможной заменой агента может быть связана с финансовыми трудностями ПЭО. В прошлом году компания была оштрафована Росприроднадзором на 1,47 млрд рублей за экологический ущерб в районе Горностая. На очистные сооружения, некорректная работа которых привела к штрафу, уже было потрачено около 300 млн рублей. Более того, именно эта схема стала поводом для ареста регионального министра — г-жи Пархоменко.
После объявления о штрафе руководство ПЭО не исключило возможность банкротства, однако предприятие принадлежит правительству и краевым министерствам Приморья, которые пообещали провести аудиторскую проверку и реструктуризацию. ПЭО сообщило СМИ, что будет оплачивать штраф на протяжении 10 лет по 12,3 млн рублей ежемесячно.
Финансовые показатели ПЭО за последние годы вызывают тревогу. В 2023 году выручка компании составила почти три миллиарда рублей, но чистая прибыль ушла в минус на 264 млн рублей. Уставной фонд на конец декабря составляет 1,4 млрд рублей, увеличившись с 817 млн рублей за год. Баланс предприятия составляет 3,8 млрд рублей. Успешным для компании был только 2020 год, когда чистая прибыль составила 6 млн рублей. В остальные годы ПЭО работало в убыток.