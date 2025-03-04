Вопросы профориентации жителей обсудили в Иркутской области

Консультанты Кадрового центра активно проводят выясняют подходящие сферы деятельности, организуют интерактивные игры, практикумы, тренинги и экскурсии к работодателям. С начала текущего года прошло более полусотни мероприятий по профориентации, в которых приняли участие около 500 молодых людей до 29 лет. Специалисты оказали порядка 550 государственных услуг, причем все консультации и мероприятия остаются бесплатными.