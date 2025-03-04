Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вопросы профориентации жителей обсудили в Иркутской области

На заседании был представлен план мероприятий по профориентации на 2025 год.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Вопросы профориентации жителей обсудили в Иркутской области. Также был представлен план мероприятий по работе в этом направлении на 2025 год. Это должно помочь сибирякам выбрать профессию, учитывая спрос на рынке труда.

Консультанты Кадрового центра активно проводят выясняют подходящие сферы деятельности, организуют интерактивные игры, практикумы, тренинги и экскурсии к работодателям. С начала текущего года прошло более полусотни мероприятий по профориентации, в которых приняли участие около 500 молодых людей до 29 лет. Специалисты оказали порядка 550 государственных услуг, причем все консультации и мероприятия остаются бесплатными.

Реализация плана направлена на повышение уровня занятости и укрепление экономики региона за счет грамотного распределения трудовых ресурсов.

Занятость