Министр Алиханов: полёты SJ-100 с новыми двигателями начнутся в 2025 году

— На данный момент в производстве находятся 13 серийных МС-21, из которых девять планеров готовы к установке систем, а еще четыре проходят агрегатную сборку. По программе SJ-100 в различной степени готовности находятся 20 самолетов, включая 10, которые уже находятся в процессе окончательной сборки и монтажа оборудования, — рассказал Антон Алиханов.