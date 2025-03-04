Министр Алиханов: полёты SJ-100 с новыми двигателями начнутся в 2025 году

Глава Минпромторга России Антон Алиханов сообщил, что первые полеты импортозамещенных самолетов МС-21 с двигателями ПД-14 и SJ-100 с двигателями ПД-8 запланированы на первую половину 2025 года. После этого начнутся сертификационные испытания, передает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на ТАСС.
— На данный момент в производстве находятся 13 серийных МС-21, из которых девять планеров готовы к установке систем, а еще четыре проходят агрегатную сборку. По программе SJ-100 в различной степени готовности находятся 20 самолетов, включая 10, которые уже находятся в процессе окончательной сборки и монтажа оборудования, — рассказал Антон Алиханов.
Ранее глава Ростеха Сергей Чемезов объявил, что серийное производство МС-21 начнется в 2026 году, а выпуск импортозамещенных SJ-100 также планируется на этот же период. Напомним, в Комсомольске-на-Амуре уже начались наземные испытания отечественного двигателя ПД-8, который заменит российско-французскую силовую установку SaM-146.