В центре Москвы откроется магазин «Сделано в Хабаровском крае»

Это место станет площадкой для презентации и просвещения, где посетители смогут узнать о промышленном, инвестиционном, туристическом, культурном и спортивном потенциале Хабаровского края. Здесь будут проводиться мастер-классы, а также можно будет попробовать и купить продукцию региона.