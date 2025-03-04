В центре Москвы откроется магазин «Сделано в Хабаровском крае»

Жители и гости Москвы вскоре смогут приобрести продукцию дальневосточных производителей в специализированном магазине. К лету в центре столицы откроется флагманский магазин «Сделано в Хабаровском крае», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Открыть магазин поручил глава региона Дмитрий Демешин.
— Цель — создать в самом сердце Москвы такую точку притяжения, чтобы, гуляя по столице или узнав о магазине из социальных сетей, туристы, бизнесмены, инвесторы планировали задержаться в штаб-квартире проекта, попить чаю или кофе, посетить интересное мероприятие, попробовать вкусную и самобытную еду, — сказал вице-губернатор — руководитель представительства правительства края при Правительстве РФ Олег Игнатов.
Магазин будет расположен в Дмитровском переулке, в непосредственной близости от Красной площади.
Это место станет площадкой для презентации и просвещения, где посетители смогут узнать о промышленном, инвестиционном, туристическом, культурном и спортивном потенциале Хабаровского края. Здесь будут проводиться мастер-классы, а также можно будет попробовать и купить продукцию региона.
Глава региона Дмитрий Демешин поставил задачу в кратчайшие сроки провести ремонт и организовать торжественное открытие магазина «Сделано в Хабаровском крае» в мае текущего года.