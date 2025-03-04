В Хабаровске уничтожили партию европейских сыров

В одном из торговых павильонов Хабаровска выявили партию продукции, запрещенной к продаже в России. Россельхознадзор обнаружил на прилавках сыры из Германии, Великобритании и Голландии. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.