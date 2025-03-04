Без удобств на Татарке или в небоскрёбе: найдена самая дорогая квартира во Владивостоке

Жильё в России неуклонно дорожает, и Владивосток не стал исключением. Средняя стоимость квадратного метра в молодёжной столице России добралась до 180 000 рублей, а есть и подороже. Такие показатели выводят Владивосток на 7 место в рейтинге городов с самыми дорогими квартирами. Тем не менее, можно найти и недвижимость побюджетнее.
Первое, что бросается в глаза при изучении рынка элитной недвижимости, — это расположение. Высокая цена чаще всего означает близость к центру города. Кроме того, большинство дорогих квартир характеризуется большой площадью (от 100 квадратных метров и более).
За 200 миллионов рублей к продаже предлагается квартира-пентхаус на 275,2 кв. метров в самом центре города — в ЖК «Маринист». Высокую цену оправдывают видом на город, дизайнерским ремонтом и большой площадью. Бонусом прилагаются два парковочных места и кладовая. Однако вместо фотографий уютного гнёздышка приложены симпатичные рендеры.
Вторичку площадью 166,0 кв. м. с дорогим на вид дизайнерским ремонтом продают на Эгершельде за 115 миллионов. Квартира 4-х комнатная, есть гардеробная и камин. В придачу место на тёплой парковке, мебель и техника.
Следующий шедевр приморского зодчества располагается на 1-ой Морской. За 4-х этажную квартиру с 6-ю комнатами и хозпомещениями общей площадью 516 квадратных метров, просят 90 миллионов рублей. Новых хозяев порадует сауна, биллиардная, кинозал с «кухонно-барной зоной» и даже собственная бойлерная. В качестве комплимента идет гараж.
За 70 миллионов в ЖК «Аквамарин» продаётся квартира площадью 115 квадратных метров. Скромную, по сравнению с другими предложениями элитного жилья, площадь должны компенсировать современный ремонт, авторская мебель и вид на залив.
А что же предлагают россиянам попроще?
Самым бюджетным предложением на рынке жилья является «однушка» на 2-й Строительной. Находится она в старом двухэтажном здании 1951 года постройки и занимает аж 11,5 кв. м. при стоимости в 1 350 000 рублей. Из плюсов собственник отмечает наличие пластикового окна и входной железной двери, однако отмечает состояние квартиры как «требующее капитального ремонта». Про вид на город или залив ничего не известно.
Есть замечательная однокомнатная квартира на ул. Военное шоссе. Собственник желает за 12 кв. метров 1 400 000 рублей, аргументируя это «инвестицией под расселение в будущем», ведь ветхое здание 1932 года постройки уже давно признано аварийным. При этом автор объявления также замечает, что данное помещение можно использовать как нежилое или даже сделать отдельный вход. В общем не жильё, а целый бизнес-проект.
На улице Острогорной можно приобрести чудное гнёздышко площадью 29,1 квадратных метра за 1 850 000 рублей. Невысокая стоимость объясняется расположением дома достаточно далеко от социальной инфраструктуры, первым этажом, отсутствием воды и отопления, они просто не предусмотрены, а также плачевным состоянием самого объекта.
Если доплатить ещё 500 тысяч рублей, то можно купить квартиру на улице Татарской. Второй этаж, 23 квадратных метра, железнодорожная станция «Вторая речка» в пяти минутах ходьбы, легкое метро опять же. При этом состояние самого помещения оставляет желать лучшего — ремонт отсутствует, как и подключение к каким-либо коммунальным сетям. Явное «преимущество», на котором акцентирует внимание продавец — близость к набережной на Татарской, которая была благоустроена по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Вероятно, там можно ночевать в тёплое время года, если находиться «дома» станет невозможно.
Отметим, что большинство бюджетных предложений — это старый жилищный фонд с полным или частичным отсутствием коммунальных услуг, либо квартиры с очень маленькой площадью и без ремонта. Самые отчаянные предложения — аварийное жильё.
Как говорится, Владивосток — город контрастов, где элитные пентхаусы соседствуют с настоящими трущобами. Справедливости ради необходимо отметить, что оба этих диаметрально противоположных сегмента рынка роднит одно — такая недвижимость продается годами. Богатым проще сделать что-то под себя с нуля, а у бедных нет денег даже на 11 квадратов без удобств.