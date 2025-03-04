Без удобств на Татарке или в небоскрёбе: найдена самая дорогая квартира во Владивостоке

Если доплатить ещё 500 тысяч рублей, то можно купить квартиру на улице Татарской. Второй этаж, 23 квадратных метра, железнодорожная станция «Вторая речка» в пяти минутах ходьбы, легкое метро опять же. При этом состояние самого помещения оставляет желать лучшего — ремонт отсутствует, как и подключение к каким-либо коммунальным сетям. Явное «преимущество», на котором акцентирует внимание продавец — близость к набережной на Татарской, которая была благоустроена по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Вероятно, там можно ночевать в тёплое время года, если находиться «дома» станет невозможно.