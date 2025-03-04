Радиостанция с 27-летней историей пропала из челябинского эфира

Об уходе из радиоэфира Челябинска сообщил Олег Махалов, один из основателей и нынешний руководитель медиаресурса. Соответствующая информация была опубликована в сообществе радио «ВКонтакте». По словам мужчины, «L-радио» уходит, но не отовсюду. Станция покидает челябинскую частоту 104,9 FM. Уже сейчас на ней играет «Маруся FM». Отныне послушать радиостанцию «L-радио» челябинцы могут только на онлайн-ресурсах и через специальные приложения для смартфонов.