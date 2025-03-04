Иркутяне девять лет ждут, когда их переселят из барака 1860 года постройки

«В ходе надзорных мероприятий прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства в жилищной сфере при переселении из аварийного жилищного фонда, а также иных федеральных законов. По итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — отметили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.