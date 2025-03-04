Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иркутяне девять лет ждут, когда их переселят из барака 1860 года постройки

Делом заинтересовались в прокуратуре Иркутской области.

Источник: Соцсети

В Иркутске жильцы барака 19 века постройки 9 лет ждут расселения. Об этом сообщает региональный «Народный фронт».

Речь идет о двухэтажном деревянном доме 1860 года постройки по улице Карла Либкнехта, известном как Усадьба Кулижанова. Жильцам дома-памятника, признанного аварийным, девять лет приходится ждать, когда их расселят.

После обращения в «Народный фронт» расселением заинтересовалась прокуратура Иркутска.

«В ходе надзорных мероприятий прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства в жилищной сфере при переселении из аварийного жилищного фонда, а также иных федеральных законов. По итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — отметили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

К слову, в доме, который рассыпается и в котором отсутствуют водопровод и нормальный туалет, проживают семьи с детьми. Дом также не обслуживается управляющей компанией.

Ранее сообщалось о том, что Иркутская область вошла в топ субъектов РФ по использованию регионализмов.

ЖКХ