Иркутяне девять лет ждут, когда их переселят из барака 1860 года постройки

В Иркутске жильцы барака 19 века постройки 9 лет ждут расселения. Об этом сообщает региональный «Народный фронт».
Речь идет о двухэтажном деревянном доме 1860 года постройки по улице Карла Либкнехта, известном как Усадьба Кулижанова. Жильцам дома-памятника, признанного аварийным, девять лет приходится ждать, когда их расселят.
После обращения в «Народный фронт» расселением заинтересовалась прокуратура Иркутска.
«В ходе надзорных мероприятий прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства в жилищной сфере при переселении из аварийного жилищного фонда, а также иных федеральных законов. По итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — отметили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
К слову, в доме, который рассыпается и в котором отсутствуют водопровод и нормальный туалет, проживают семьи с детьми. Дом также не обслуживается управляющей компанией.
Ранее сообщалось о том, что Иркутская область вошла в топ субъектов РФ по использованию регионализмов.