«Почте России» на севере Красноярского края объявили предостережение за навязывание платных услуг

Женщина самостоятельно упаковала товар и пришла в отделение «Почты России», чтобы осуществить отправку. Однако ей отказали, сославшись на то, что посылка должна быть упакована в фирменный почтовый пакет. Отправительница отказалась покупать пакет и пошла в другое отделение. Там ее встретили с теми же доводами. После трех попыток норильчанка смирилась и купила пакет, а затем обратилась с жалобой в Роспотребнадзор.