«Почте России» на севере Красноярского края объявили предостережение за навязывание платных услуг

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Жительница Норильска столкнулась с трудностями при отправке посылки через сервис «Авито».
Женщина самостоятельно упаковала товар и пришла в отделение «Почты России», чтобы осуществить отправку. Однако ей отказали, сославшись на то, что посылка должна быть упакована в фирменный почтовый пакет. Отправительница отказалась покупать пакет и пошла в другое отделение. Там ее встретили с теми же доводами. После трех попыток норильчанка смирилась и купила пакет, а затем обратилась с жалобой в Роспотребнадзор.
Специалисты разобрались в ситуации и не нашли официальных требований о покупке упаковочных пакетов. Управление вынесло предостережение трем почтовым филиалам Норильска: на ул. Енисейская, д. 8А, на ул. Бауманская, д. 16А и на ул. Таймырская, д. 26, рассказывают в ведомстве.