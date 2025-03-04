В Приангарье покупателей частных домов теперь защищают эскроу-счета

С 1 марта 2025 года в России вступил в силу закон, устанавливающий возможность применения механизма эскроу-счетов в индивидуальном жилищном строительстве (ИЖС). Этот механизм служит защитой для покупателей от недобросовестных подрядчиков, делая сделки безопаснее, пишет ИА IrkutskMedia.
Генеральный директор финансово-строительной компании «Новый Город» и депутат Законодательного собрания Иркутской области Дмитрий Ружников объяснил, как функционируют эскроу-счета.
«Покупатель переводит деньги не напрямую застройщику, а на счет в банке, который контролирует действия застройщика и выдает ему средства на строительство. Эта схема, уже протестированная для многоквартирных домов, теперь применяется и к индивидуальному жилищному строительству», — отметил Ружников.
Он также добавил, что эта мера является верной с точки зрения защиты прав покупателей. В то же время, для некоторых строительных компаний, особенно мелких, могут возникнуть сложности: им придется обращаться за кредитами, чтобы соответствовать требованиям работы с эскроу-счетами. «С учетом текущей ключевой процентной ставки, кредиты будут для них малодоступны, и мы можем столкнуться с уменьшением предложения на рынке, пока ставка не вернется к более приемлемым значениям», — добавил Дмитрий.
В России наблюдается растущий интерес к индивидуальному жилищному строительству. Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин отметил, что одним из подтверждений этого является стабильно высокий уровень ввода новых объектов ИЖС. В прошлом году в стране был достигнут исторический рекорд по этому направлению: было построено более 62 миллионов квадратных метров индивидуальных жилых домов. В Приангарье также наблюдается положительная тенденция: если в 2020 году в Иркутском районе насчитывалось около 70 тысяч частных домов, то сейчас их количество увеличилось до 110 тысяч.