В Приангарье покупателей частных домов теперь защищают эскроу-счета

Он также добавил, что эта мера является верной с точки зрения защиты прав покупателей. В то же время, для некоторых строительных компаний, особенно мелких, могут возникнуть сложности: им придется обращаться за кредитами, чтобы соответствовать требованиям работы с эскроу-счетами. «С учетом текущей ключевой процентной ставки, кредиты будут для них малодоступны, и мы можем столкнуться с уменьшением предложения на рынке, пока ставка не вернется к более приемлемым значениям», — добавил Дмитрий.