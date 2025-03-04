Незаконная АГЗС прекратила работу после проверки в Новосибирске

В Ленинском районе Новосибирска выявлены серьёзные нарушения пожарной и промышленной безопасности при эксплуатации автогазозаправочной станции ООО «ТИС», сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
В результате проверки, проведённой прокуратурой совместно со специалистами МЧС и Ростехнадзора, установлено, что объект не был зарегистрирован в реестре опасных производственных объектов, а также не имел необходимой лицензии для ведения деятельности.
На основании выявленных нарушений прокуратура возбудила административное дело по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ. В ходе разбирательства суд признал юридическое лицо виновным и постановил приостановить деятельность АГЗС на 90 суток.
Решение суда было незамедлительно исполнено судебными приставами.
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