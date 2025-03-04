С 4 марта возобновляются субсидируемые авиарейсы из Челябинска в Минск

В это месяце вылет из Челябинска будет осуществляться по вторникам в 21:40, Минска — по средам в 00:05.
С апреля оба рейса начнут курсировать по пятницам. Из Челябинска самолеты будут отправляться в 14:40, Минска — в 17:10, рассказали в региональном Миндортрансе.
Ранее в Заксобрании уточнили, что рейсы будет выполнять компания Red Wings самолетами Sukhoi Superjet 100, салон которого вмещает около 100 пассажиров.
На организацию прямого авиасообщения в региональном бюджете запланировано 98,8 млн рублей субсидий.