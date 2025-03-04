Небывалый ажиотаж: мигранты «оборвали телефоны» проекта строительства Нового Ташкента

В рамках проекта строительные компании готовы принять до 10 000 специалистов по 38 строительным специальностям. Вакансии открыты для бетонщиков, штукатуров, сантехников, электромонтажников, каменщиков и других работников. Зарплата составляет от 8 до 15 миллионов сумов в месяц.