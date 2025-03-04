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Небывалый ажиотаж: мигранты «оборвали телефоны» проекта строительства Нового Ташкента

Vaib.uz (Узбекистан. 4 марта). На днях посольство Узбекистана в России опубликовало сообщение, адресованное узбекистанцам, занятым в строительной сфере. Их пригласили вернуться на родину и принять участие в масштабном проекте по строительству Нового Ташкента.

Источник: Vaib.Uz

Ажиотаж и проблемы с дозвоном

Объявление о наборе рабочих вызвало большой интерес. По данным Министерства труда, ежедневно поступает около 1 000 звонков, из-за чего линии оказались перегружены. Многие граждане начали жаловаться в соцсетях на невозможность дозвониться по указанным номерам.

В министерстве пояснили, что система колл-центра рассчитана на одновременное обслуживание до 50 звонков. Из-за превышения этого лимита возникали сбои. Власти пообещали решить проблему к 12:00 4 марта.

Альтернативное решение — телеграм-бот

Чтобы облегчить процесс подачи заявок, запущен альтернативный способ связи. Теперь желающие работать на стройке Нового Ташкента могут оставить свои данные в телеграм-боте @yangi_toshkent_qurilishi_bot, и операторы перезвонят в течение дня.

Какие специалисты требуются?

В рамках проекта строительные компании готовы принять до 10 000 специалистов по 38 строительным специальностям. Вакансии открыты для бетонщиков, штукатуров, сантехников, электромонтажников, каменщиков и других работников. Зарплата составляет от 8 до 15 миллионов сумов в месяц.

строительство