Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Земским работникам культуры Волгоградской области выплатят по 1 млн рублей

В Волгоградской области начинается реализация программы «Земский работник культуры», которая направлена на привлечение специалистов в учреждения культуры малых населенных пунктов с числом жителей до 50 тысяч человек.

Как сообщает администрация региона, единовременная компенсационная выплата в размере 1 млн рублей будет предоставлена тем, кто согласится работать в таких учреждениях. Постановление о запуске программы подписал губернатор Андрей Бочаров.

Участниками программы могут стать россияне с высшим или средним профессиональным образованием. Прием заявок начнется 15 апреля и продлится до 15 июля текущего года. Компенсация будет выплачена тем, кто успешно пройдет отбор и заключит трудовой договор на срок 5 лет с организацией, подведомственной региональному комитету культуры или местным органам самоуправления.

Ожидается, что такая мера станет стимулом для развития культуры в небольших населенных пунктах. Напомним, что в своем ежегодном послании Федеральному Собранию Президент РФ Владимир Путин сообщил о реализации с 2025 года нового федерального проекта, аналогичного программам «Земский доктор / фельдшер» и «Земский учитель».