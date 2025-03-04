Земским работникам культуры Волгоградской области выплатят по 1 млн рублей

Участниками программы могут стать россияне с высшим или средним профессиональным образованием. Прием заявок начнется 15 апреля и продлится до 15 июля текущего года. Компенсация будет выплачена тем, кто успешно пройдет отбор и заключит трудовой договор на срок 5 лет с организацией, подведомственной региональному комитету культуры или местным органам самоуправления.