Земским работникам культуры Волгоградской области выплатят по 1 млн рублей

Как сообщает администрация региона, единовременная компенсационная выплата в размере 1 млн рублей будет предоставлена тем, кто согласится работать в таких учреждениях. Постановление о запуске программы подписал губернатор Андрей Бочаров.
Участниками программы могут стать россияне с высшим или средним профессиональным образованием. Прием заявок начнется 15 апреля и продлится до 15 июля текущего года. Компенсация будет выплачена тем, кто успешно пройдет отбор и заключит трудовой договор на срок 5 лет с организацией, подведомственной региональному комитету культуры или местным органам самоуправления.
Ожидается, что такая мера станет стимулом для развития культуры в небольших населенных пунктах. Напомним, что в своем ежегодном послании Федеральному Собранию Президент РФ Владимир Путин сообщил о реализации с 2025 года нового федерального проекта, аналогичного программам «Земский доктор / фельдшер» и «Земский учитель».