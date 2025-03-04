В Башкирии изменились правила покупки жилья за счет маткапитала.

Как сообщили в пресс-службе регионального Соцфонда, купить жилье за счет маткапитала по новым правилам можно, только если оно признано пригодным для проживания и соответствует требованиям, предъявляемым к жилому помещению. Документ о пригодности предоставляют межведомственные комиссии, созданные в муниципалитетах.