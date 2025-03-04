В Башкирии изменились правила покупки жилья за счет маткапитала.

В Башкирии с этого года изменились правила направления средств маткапитала на улучшение жилищных условий. Теперь для этого требуется представить оценку состояния недвижимости в отделение СФР.
Как сообщили в пресс-службе регионального Соцфонда, купить жилье за счет маткапитала по новым правилам можно, только если оно признано пригодным для проживания и соответствует требованиям, предъявляемым к жилому помещению. Документ о пригодности предоставляют межведомственные комиссии, созданные в муниципалитетах.
Купить можно уже готовый жилой дом либо его часть или дом блокированной застройки. Оценка помещения проводится по заявлению собственника в межведомственную комиссию, срок рассмотрения заявления — в течение 30 дней. Процедура оценки и выдача заключения о соответствии жилого дома требованиям являются бесплатными.
После получения заключения владелец сертификата может подать заявление о распоряжении средствами маткапитала в отделение Социального фонда.
Отметим, что решение жилищных вопросов остается одним из самых популярных направлений использования маткапитала. Так, в 2024 году в Башкирии на улучшение жилищных условий деньги направили 17,5 тысячи владельцев сертификата. Новый порядок позволит исключить использование средств господдержки на покупку непригодного для проживания жилья.