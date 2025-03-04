Уфа вошла в Топ-10 городов России по масштабам строительства.

При подсчете в относительных величинах (квадратных метров на душу населения) картина сложилась несколько иначе. Первое место занял Краснодар, где на каждого человека на данный момент строится 4,27 «квадратов». Второе и третье место в рейтинге заняли Тюмень и Владивосток, где на каждого горожанина возводят более 4 квадратных метров жилья. На четвертой и пятой позициях оказались города-спутники Москвы — Мытищи и Красногорск — с результатами 3,4 и 3,1 «квадратов» на душу населения. Уфа оказалась на десятой строчке с 2,3 квадратных метра на каждого жителя башкирской столицы.