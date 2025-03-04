Уфа вошла в Топ-10 городов России по масштабам строительства.

Уфа оказалась в Топ-10 городов России по масштабам строительства в рейтинге, составленном РИА Новости. В исследовании в качестве показателя, по которому ранжировались города, выступила площадь строящегося жилья в многоквартирных домах на душу населения в 100 крупнейших городах страны.
В абсолютных величинах в лидерах рейтинга традиционно оказалась Москва, на начало 2025 года в столице возводится 17,4 миллиона квадратных метров жилья в многоквартирных домах. Второе место в этом году занял Краснодар (5,3 млн кв. м), с небольшим отставанием замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург (5,26 млн кв. м).
Замыкают пятерку Екатеринбург (4,8 млн кв. м) и Тюмень (3,6 млн кв. м). В Ростове-на-Дону в стадии строительства 3,3 миллиона «жилых» квадратных метров. Еще в трех — Уфе, Новосибирске и Владивостоке — абсолютный объем текущего строительства превышает 2,5 миллиона квадратных метров жилья.
При подсчете в относительных величинах (квадратных метров на душу населения) картина сложилась несколько иначе. Первое место занял Краснодар, где на каждого человека на данный момент строится 4,27 «квадратов». Второе и третье место в рейтинге заняли Тюмень и Владивосток, где на каждого горожанина возводят более 4 квадратных метров жилья. На четвертой и пятой позициях оказались города-спутники Москвы — Мытищи и Красногорск — с результатами 3,4 и 3,1 «квадратов» на душу населения. Уфа оказалась на десятой строчке с 2,3 квадратных метра на каждого жителя башкирской столицы.
Ранее «Башинформ» писал о том, что в Башкирии в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в 2025 году планируют ввести в эксплуатацию не менее 3,1 млн кв. м жилья с обеспеченностью 31 кв. м на человека.