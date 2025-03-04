Генпрокуратура требует изъять ТРЦ «Плаза» в Сочи в доход государства, сообщает «Ъ-Кубань».
Соответствующий иск подан в Адлерский районный суд Сочи. Торговый центр площадью 47 тыс. кв. м стоимостью 3,8 млн рублей принадлежит предпринимателю Рубену Татуляну.
Судя по тексту искового заявления, бизнесмен не исполнил судебное решение и не погасил долг в сумме 9 млрд рублей в качестве компенсации за вред государству и экологический ущерб, который был причинен застройкой курортной зоны. Он заявил об отсутствии средств, приложив в качестве доказательства банковские выписки. Татулян подал заявление об отсрочке исполнения судебного акта.
Прокуратура установила, что он создал группу подконтрольных юрлиц, на которые оформил свою недвижимость. Руководителями этих фирм являются доверенные лица и родственники Татуляна.
Кроме того, в иске отмечено, что часть недвижимости коммерческого назначения Татулян договором дарения переоформил на сына. По мнению прокуратуры, второй должник по делу и номинальный владелец имущества переоформил торговые объекты на работника.