Генпрокуратура требует изъять ТРЦ «Плаза» в Сочи в доход государства

Судя по тексту искового заявления, бизнесмен не исполнил судебное решение и не погасил долг в сумме 9 млрд рублей в качестве компенсации за вред государству и экологический ущерб, который был причинен застройкой курортной зоны. Он заявил об отсутствии средств, приложив в качестве доказательства банковские выписки. Татулян подал заявление об отсрочке исполнения судебного акта.