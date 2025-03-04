Хоценко сообщил о продолжении ремонта дороги Новоселецк — Нововаршавка

В Омской области продолжат ремонт дороги Новоселецк — Таврическое — Нововаршавка. Работы пройдут в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и начнутся с открытием дорожного сезона.
Как сообщил губернатор региона Виталий Хоценко, в этом году дорожники обновят участок с 144 по 152 км в Нововаршавском районе. Подрядчик — АО «Омскавтодор» — уже выполнил часть работ в прошлом году. В порядок был приведён восьмикилометровый отрезок между деревней Русановкой и рабочим посёлком Нововаршавкой.
В ходе ремонта специалисты укрепят основание дороги методом холодной регенерации с добавлением цемента, уложат двухслойное асфальтобетонное покрытие, благоустроят обочины, нанесут разметку и установят дорожные знаки.
Виталий Хоценко подчеркнул, что качество и сроки выполнения работ находятся под контролем. В рамках реализации нацпроекта на данной трассе уже обновлено 59 км дорожного полотна.