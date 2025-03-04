ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. Узбекистан увеличит количество сортов хлопчатника, пшеницы и плодовых культур. С этой целью специалисты республики посетили КНР, Италию и Японию, где изучили опыт научных институтов, крупных компаний и хозяйств. Разработанные планы международного сотрудничества представили президенту.
Между тем, Китайская академия сельского хозяйства имеет богатый опыт семеноводства и питомничества.
«В связи с этим на базе Центра агроуслуг в Юкоричирчикском районе планируется создание системы семеноводства и питомничества на основе китайского опыта. На это будет привлечено 200 миллионов долларов инвестиций, будет налажено создание сортов хлопчатника пшеницы, риса, кукурузы, винограда и плодовых культур», — говорится в сообщении.
В планах — создание образцовой территории с полным циклом выращивания: от получения саженцев до их посадки, защиты растений, сбора урожая и последующей переработки с применением современной техники и дронов.
Один из актуальных вопросов для сферы сельского хозяйства — подготовка квалифицированных кадров.
В этом году планируется отправить 200 молодых узбекистанцев в университеты Италии.
Кроме того, в Ташкентском государственном аграрном и Международном сельскохозяйственном университетах, Ферганском институте пищевой промышленности создают центры изучения японского языка для отправки студентов в Японию.
«Поддержав представленные планы, глава государства подчеркнул необходимость расширения сотрудничества также с Венгрией, Нидерландами, Канадой, Австралией и Южной Кореей — странами с развитым агропромышленным сектором», — говорится в сообщении.
Также Шавкат Мирзиёев поручил Минсельхозу разработать программу по увеличению числа инновационных проектов в регионах.