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Узбекистан увеличит количество сортов хлопчатника, пшеницы и плодовых культур

Главе республики презентовали планы международного сотрудничества в сфере сельского хозяйства.

Источник: Reuters

ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. Узбекистан увеличит количество сортов хлопчатника, пшеницы и плодовых культур. С этой целью специалисты республики посетили КНР, Италию и Японию, где изучили опыт научных институтов, крупных компаний и хозяйств. Разработанные планы международного сотрудничества представили президенту.

Несмотря на то, что в Узбекистане действуют 14 научных институтов и 55 семеноводческих хозяйств, в вопросах выведения новых сортов и внедрения агротехнологий имеются значительные пробелы. Из-за низкой эффективности местных семян фермеры предпочитают зарубежные сорта.

Между тем, Китайская академия сельского хозяйства имеет богатый опыт семеноводства и питомничества.

«В связи с этим на базе Центра агроуслуг в Юкоричирчикском районе планируется создание системы семеноводства и питомничества на основе китайского опыта. На это будет привлечено 200 миллионов долларов инвестиций, будет налажено создание сортов хлопчатника пшеницы, риса, кукурузы, винограда и плодовых культур», — говорится в сообщении.

В планах — создание образцовой территории с полным циклом выращивания: от получения саженцев до их посадки, защиты растений, сбора урожая и последующей переработки с применением современной техники и дронов.

Один из актуальных вопросов для сферы сельского хозяйства — подготовка квалифицированных кадров.

В этом году планируется отправить 200 молодых узбекистанцев в университеты Италии.

Кроме того, в Ташкентском государственном аграрном и Международном сельскохозяйственном университетах, Ферганском институте пищевой промышленности создают центры изучения японского языка для отправки студентов в Японию.

«Поддержав представленные планы, глава государства подчеркнул необходимость расширения сотрудничества также с Венгрией, Нидерландами, Канадой, Австралией и Южной Кореей — странами с развитым агропромышленным сектором», — говорится в сообщении.

Также Шавкат Мирзиёев поручил Минсельхозу разработать программу по увеличению числа инновационных проектов в регионах.

сельское хозяйство
Шавкат Мирзиеев