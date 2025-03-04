Узбекистан увеличит количество сортов хлопчатника, пшеницы и плодовых культур

«В связи с этим на базе Центра агроуслуг в Юкоричирчикском районе планируется создание системы семеноводства и питомничества на основе китайского опыта. На это будет привлечено 200 миллионов долларов инвестиций, будет налажено создание сортов хлопчатника пшеницы, риса, кукурузы, винограда и плодовых культур», — говорится в сообщении.