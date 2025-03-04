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В Новосибирске актуализируют схему развития метро 2001 года

Документация должна появиться на госзакупках.

Источник: Om1 Новосибирск

Сегодня на оперативном совещании в мэрии Новосибирска затронули вопрос развития метро. Мэр Кудрявцев отметил, что на данный момент получено положительное заключение Главгосэкспертизы по станции «Спортивная», а также объявлен конкурс на право проектирования левоперегонного тоннеля между «Березовой рощей» и «Золотой нивой».

«В этом году нам нужно как можно быстрее объявить конкурс на проектирование двух станций метрополитена Дзержинской линии и метродепо», — отметил глава города.

Первый заместитель мэра города Новосибирска Иосиф Кодалаев сообщил, что до конца недели будет сформирована закупочная документация, которая будет предусматривать продолжение проектирования перегонных тоннелей и следующую станцию метро «Гусинобродскую».

«Проектную документацию планируем разместить в течение двух недель на закупках. Что касается дальнейшей перспективы, то, учитывая, что сегодня в Новосибирске действует генеральная схема развития метрополитена, разработанная в 2001 году, она, к сожалению, не учитывает ту застройку, которая сложилась в городе. Мы идём по пути актуализации данной схемы. Будут проведены все технико-экономические расчёты, которые подтвердят, в какую сторону будет продолжаться в краткосрочной перспективе проектирование и строительство», — резюмировал первый заместитель мэра.