В Новосибирске актуализируют схему развития метро 2001 года

«Проектную документацию планируем разместить в течение двух недель на закупках. Что касается дальнейшей перспективы, то, учитывая, что сегодня в Новосибирске действует генеральная схема развития метрополитена, разработанная в 2001 году, она, к сожалению, не учитывает ту застройку, которая сложилась в городе. Мы идём по пути актуализации данной схемы. Будут проведены все технико-экономические расчёты, которые подтвердят, в какую сторону будет продолжаться в краткосрочной перспективе проектирование и строительство», — резюмировал первый заместитель мэра.