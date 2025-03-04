Счетная палата обнаружила нарушения в деятельности минстроя

По итогам проверки выяснилось, что «отдельные положения действующего порядка определения арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности региона и предоставленные в аренду для целей строительства (без торгов), не соответствуют требованиям действующего законодательства Российской Федерации», — отмечается в сообщении.