Счетная палата обнаружила нарушения в деятельности минстроя

По итогам проверки выяснилось, что «отдельные положения действующего порядка определения арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности региона и предоставленные в аренду для целей строительства (без торгов), не соответствуют требованиям действующего законодательства Российской Федерации», — отмечается в сообщении.
Кроме того, счетная палата обнаружила, что минстрой нарушал утвержденные методики расчета размера арендной платы за предоставление в аренду земельных участков под строительство.
Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен губернатору Самарской области, в Самарскую губернскую думу. В адрес минстроя вынесено представление. Копия отчета будет направлена в областную прокуратуру Самарской области.
"По результатам контрольного мероприятия будут направлены информационные письма в правительство.
Самарской области, министерство финансов и УФАС по Самарской области", — сообщили в ведомстве.