Отель в Краснодарском крае первым получил «звезды» по новой системе

Новая система классификации гостиниц и отелей в России представляет собой двухэтапный процесс. Первый этап — это самооценка, которую проводит сама гостиница, определяя свой предполагаемый уровень и категорию звездности. На втором этапе происходит независимая классификация, осуществляемая аккредитованным органом, который и присваивает объекту окончательную категорию звезд (от одной до пяти).