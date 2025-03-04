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Отель в Краснодарском крае первым получил «звезды» по новой системе

Гостиничный комплекс в Краснодарском крае первым в России получил категорию «три звезды».

Источник: Комсомольская правда

Гостиничный комплекс в Краснодарском крае стал первым в России отелем, получившим официальную категорию звездности по новой системе классификации, вступившей в силу с 1 января 2025 года.

Новая система классификации гостиниц и отелей в России представляет собой двухэтапный процесс. Первый этап — это самооценка, которую проводит сама гостиница, определяя свой предполагаемый уровень и категорию звездности. На втором этапе происходит независимая классификация, осуществляемая аккредитованным органом, который и присваивает объекту окончательную категорию звезд (от одной до пяти).

«Гостиничный комплекс “Каравелла” в Краснодарском крае стал первой в России гостиницей, прошедшей процедуру классификации согласно нормативным актам, действующим с начала 2025 года, — сообщили “РИА Новости” со ссылкой на Роскачество. — Гостиница успешно прошла процедуру классификации органом “Роскачество-Туризм” и получила категорию “три звезды”.

Руководитель «Роскачество-Туризм» Александра Шершнева подчеркнула, что новая система классификации направлена на повышение стандартов качества во всей туристической индустрии России. Она затронет не только гостиницы, но и другие объекты туристической инфраструктуры, включая санатории, кемпинги, пляжи и горнолыжные трассы, которые также должны будут соответствовать определенным стандартам качества.

Отмечается также, что с 1 сентября 2025 года размещение информации о гостиницах на агрегаторах без ссылки на официальный реестр средств размещения будет запрещено.

туризм и отдых