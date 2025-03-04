В Минске зарплату повысят медикам, работающим по контракту. Данная инициатива была прописана в соглашении между комитетом по здравоохранению Мингорисполкома и Минской городской организацией Белорусского профсоюза работников здравоохранения на 2025 — 2027 годы, сообщает агентство «Минск-Новости».
В сообщении говорится, что сотрудниками государственных организации в здравоохранении будут увеличены надбавки за работу по контракту не менее чем на 30% от оклада. Глава Минской городской организации Белорусского профессионального союза работников здравоохранения Георгий Будревич отметил, что в 2024 году по коллективным договорам медицинским сотрудникам была оказана матпомощь, а также произведена единовременная выплата на оздоровление на сумму более 20 миллионов рублей.
Тем временем поэтапное увеличение зарплат среднему медперсоналу началось в Беларуси.
Кстати, профсоюзы Беларуси сказали о бонусах сотрудникам за сверхурочные работы: «Дополнительные выходные с сохранением зарплаты, доплаты».
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