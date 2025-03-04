В Минске зарплату повысят медикам, работающим по контракту

В сообщении говорится, что сотрудниками государственных организации в здравоохранении будут увеличены надбавки за работу по контракту не менее чем на 30% от оклада. Глава Минской городской организации Белорусского профессионального союза работников здравоохранения Георгий Будревич отметил, что в 2024 году по коллективным договорам медицинским сотрудникам была оказана матпомощь, а также произведена единовременная выплата на оздоровление на сумму более 20 миллионов рублей.