Глава АвтоВАЗа объявил дату начала производства Lada Iskra

«19 апреля 1970 года с конвейера в Тольятти сошли первые всенародно любимые “Копейки”, и мы благодарны нашим ветеранам, которые создали этот завод и до сих пор помогают нам своим опытом. Спустя 55 лет, 19 апреля 2025 года, мы отметим этот день стартом промышленного производства нашей новейшей модели — Lada Iskra», — приводит 3 марта слова Соколова пресс-служба автокомпании.