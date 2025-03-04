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Глава АвтоВАЗа объявил дату начала производства Lada Iskra

Сроки начала выпуска модели глава АвтоВАЗа Максим Соколов раскрыл, комментируя награждение коллектива автозавода орденом «За доблестный труд».

Старт серийного производства автомобилей нового семейства Lada Iskra состоится 19 апреля 2025 года, ровно спустя 55 лет со дня выпуска первого автомобиля ВАЗ-2101, пишут «Известия».

«19 апреля 1970 года с конвейера в Тольятти сошли первые всенародно любимые “Копейки”, и мы благодарны нашим ветеранам, которые создали этот завод и до сих пор помогают нам своим опытом. Спустя 55 лет, 19 апреля 2025 года, мы отметим этот день стартом промышленного производства нашей новейшей модели — Lada Iskra», — приводит 3 марта слова Соколова пресс-служба автокомпании.

В июне 2025 года АвтоВАЗ проведет мировую премьеру нового кроссовера, созданного инженерами на платформе Vesta. Начало его производства запланировано на 2026-й. Дальнейшее развитие модельного ряда пока что является коммерческой тайной, отметил топ-менеджер.

Коллектив АвтоВАЗа был награжден орденом «За доблестный труд» указом президента РФ Владимира Путина № 112 от 3 марта 2025 года за большой вклад в развитие автомобильной промышленности и достигнутые трудовые успехи. Орден «За доблестный труд» — одна из высших государственных наград России, его учредили 1 февраля 2024 года.